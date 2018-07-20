Аналітичне агентство «АВТОСТАТ» провело опитування автовласників, на підставі якого експертам вдалося скласти рейтинг найбільш "жіночих брендів" - марок, якими воліють володіти жінки.

З'ясувалося, що лідирує тут китайська Chery, у автомобілів якої 22,1% власників (з числа учасників опитування) - жінки. На другому місці за цим показником знаходиться Daewoo (19,5%). Далі практично з однаковими результатами слідують Datsun і Lifan (17,4% і 17,2% відповідно), а замикає п'ятірку лідерів Peugeot (16,6%). Крім перерахованих марок, в ТОП-10 найбільш «жіночих» входять: Citroen (15,3%), Suzuki (14,4%), Geely (14%), Hyundai (13%) і Opel (12%).

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Відзначимо, що в ході дослідження було сумарно опрацьовано понад 180 тисяч анкет респондентів у віці від 18 до 65 років. Опитування проводилися в період з 2015 по 2018 роки, при цьому враховувалися марки, кількість анкет за якими склала не менше 300 штук. Зауважимо також, що кількість чоловіків, які взяли участь в опитуванні, значно перевершувало число жінок-учасниць (90,4% і 9,6% відповідно).