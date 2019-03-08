Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" провело опрос автовладельцев, на основании которого экспертам удалось составить рейтинг наиболее "женских брендов" – марок, которыми предпочитают владеть женщины.

Выяснилось, что лидирует здесь китайская Chery, у автомобилей которой 22,1% собственников (из числа участников опроса) – женщины. На втором месте по этому показателю находится Daewoo (19,5%). Далее практически с одинаковыми результатами следуют Datsun и Lifan (17,4% и 17,2% соответственно), а замыкает пятерку лидеров Peugeot (16,6%). Кроме перечисленных марок в ТОП-10 наиболее “женских” входят: Citroen (15,3%), Suzuki (14,4%), Geely (14%), Hyundai (13%) и Opel (12%).

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Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 180 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Опросы проводились в период с 2015 по 2018 годы, при этом учитывались марки, количество анкет по которым составило не менее 300 штук. Заметим также, что количество мужчин, принявших участие в опросе, значительно превосходило число женщин-участниц (90,4% и 9,6% соответственно).