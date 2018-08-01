Апарат носить назву Vanderhall Venice Speedster.

Vanderhall Venice Speedster більше схожий на люльку від мотоцикла з “зайвими” колесами, однак це серйозний автомобіль, що може скласти гідну конкуренцію багатьом спорткарам.

Не так давно ми писали про київського умільця, що перетворив коляску мотоцикла на самохідний транспортний засіб. В автомобіля американської фірми Vanderhall схожа конструкція – два колеса спереду і одне ззаду. От тільки Speedster має шкіряне оздоблення, хромований вихлоп, 400-ваттну аудіосистему з можливістю підключення Bluetooth та 180-сильний турбомотор. Трансмісія – 6-ступінчата автоматична.

Фото: Vanderhall Venice Speedster / Vanderhall

Наразі компанія оголосила про відкриття резервування на автомобіль. Забронювати машину можна за $250, а загальна вартість становить $26 950, що на $3,000 дешевше за аналогічну двомісну модель.

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