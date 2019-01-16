Концепту є чим здивувати, та що від того залишиться у серійному автомобілі? Якщо усе складеться добре...

GAC – один з амбітних китайських автовиробників, що прагнуть вийти на ринок США. Зробити це сьогодні вкрай важко, через обмежувальні “тарифи” Дональда Трампа на товари з Китаю. Та це не завадило GAC представити у Детройті концепт Entranze та кілька своїх серійних моделей, аби провести розвідку на місці.

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Китайський концерн GAC кілька років поспіль бере участь у Детройтському автосалоні, хоча машини досі не продаються в США. Entranze став першим концептом нещодавно відкритої у Каліфорнії дизайн-студії компанії GAC. Власне концепт вийшов з-під пера шеф-дизайнера Понтуса Фонтеуса, котрий раніше відповідав за інтер'єри у Volkswagen, Volvo та Faraday Future.

Концептуальний GAC Entranze є семимісним крос-мінівеном на електричному ходу. Багатозначна назва натякає на “вхід” та “зміни”, а якщо дати волю фантазії, то ще й на “нову форму транспорту” та естетичний “транс”.

Фото: концепт електрокара GAC Entranze / Chris Amos Photography/Motor1

GAC Entranze має кілька особливостей. По-перше, це компоновка салону з трьома місцями спереду – повернення класичного дивану. Друга фішка концепта – розпашні дверцята з підніжкою-сходинкою. Самі дверцята, як і значна частина машини, прозорі. Оздоблення салону корковим деревом можна вважати останньою особливістю прототипа.

Салон прототипа рясніє моніторами. Пара OLED-дисплеїв розміщено на панелі спереду, є сенсорні екрани на кермі, проекційний щиток приладів і камери замість дзеркал заднього виду.



Жодної інформації про силову установку прототипа не озвучили. Швидше за все, Entranze назавжди залишиться у статусі концепту.

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