Переможці North American Car of the Year 2019 були названі на автосалоні у Детройті.

Під час Детройтського автосалону було названо найкращі автомобілі в категоріях “легковий автомобіль”, “кросовер” та “пікап”.

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Премію North American Car of the Year 2019 здобув седан бізнес-класу Genesis G70 від преміальної марки Hyundai. Йому вдалось обійти Honda Insight і Volvo S60/V60.

Кандидатами на звання North American SUV of the Year 2019 були Acura RDX, Hyundai Kona та Jaguar I-Pace. Переможцем і тут вийшов кросовер від корейського концерну. Не в останню чергу на користь нового Kona зіграв той факт, що модель доступна у США з електричною силовою установкою, гібридною та традиційним ДВЗ.

North American Truck of the Year став Ram 1500 (той, що Додж). Потужний пікап від концерну Chrysler визнано кращим, за Chevrolet Silverado 1500 і GMC Sierra 1500.

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