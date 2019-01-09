Нарешті хтось це зробив – поставив поруч бейбі-Джи та його прообраз, справжній Геландеваген.

Японське ательє Liberty Walk відоме на увесь світ завдяки своїм комплектам розширення кузову для автомобілів. З таким тюнінгом Mercedes-AMG G63 та Suzuki Jimny виглядають ще більш подібними. Якби не одне але...

Поряд зі справжнім “Геліком” тендітний “Джимні” виглядає іграшковим. Зате й коштує відповідно. А на бездоріжжі, можливо, буде навіть кращим за німецький позашляховик.

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Вперше про тюнінг Jimny від фірми Liberty Walk стало відомо восени минулого року. Для японського позашляховика підготували обвіс кузова з вуглепластика, до складу якого увійшли бампери, капот з повітрозабірником, спойлер і розширювачі колісних арок. компактний позашляховик також отримав нові диски, світлодіодні ліхтарі на даху та нові пороги.

Фото: Liberty Walk G-mini та G63 / Liberty Walk

Пізніше свій варіант Suzuki Jimny представило інше японське ательє – Wald International. І знову у ньому добре “читався” Geländewagen. Свій варіант тюнінгу Джимні встигло показати і ательє DAMD, також з Японії.



Нагадаємо, Suzuki Jimny нового покоління дебютував у Японії в червні 2018 року, а його європейська модифікація – у жовтні. Компактний позашляховик зберіг лонжеронну раму, нерозрізні мости і повнопривідну трансмісію з пониженою передачею.

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