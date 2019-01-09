На світло вийшли одразу три версії моделі, прем'єра котрої очікується у березні.

Портал BMWBlog оприлюднив кілька фотографій оновленої BMW 7 Серії. Зображення ніби то отримані від людини, що відповідає за онлайн-конфігуратор на сайті баварського виробника.

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Якщо інформація дійсна, перед нами флагман BMW у виконанні 750li, M760li та M-Sport. Світлини дозволяють добре роздивитись новинку. Версія 2020 модельного року, за інформацією BMWBlog, змінить і палітру двигунів, у якій з’явиться і гібридна силова установка. Потужність рядного шестициліндрового мотора становитиме 340, 374 та 388 к.с., а гібрид на базі трилітрового мотора продукуватиме 394 кінські сили.

Фото: BMW 7 Серії 2020 модельного року / BMWBlog

Топовим виконанням для моделі буде BMW 750i з 4,4-літровим твін-турбо V8 потужністю у 530 кінських сил. А далі вже слідує версія M760i xDrive, котра буде оснащуватись твін-турбо V12 потужністю близько 600 кінських сил.

Портал BMWBlog стверджує, що баварці знімуть обгортки з 7 Серії вже наступного тижня, а прем’єра моделі, відбудеться на автосалоні у Женеві в березні.

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