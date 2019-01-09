На свет вышли сразу три версии модели, премьера которых ожидается в марте.

Портал BMWBlog обнародовал несколько фотографий обновленной BMW 7 Серии. Изображение якобы полученные от человека, отвечающего за онлайн-конфигуратор на сайте баварского производителя.

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Если информация действительна, перед нами флагман BMW в исполнении 750li, M760li и M-Sport. Фотографии позволяют хорошо рассмотреть новинку. Версия 2020 модельного года, по информации BMWBlog, изменит и палитру двигателей, в которой появится и гибридная силовая установка. Мощность рядного шестицилиндрового мотора составит 340, 374 и 388 л.с., а гибрид на базе трехлитрового мотора будет производить 394 лошадиные силы.

Фото: BMW 7 Серии 2020 модельного года / BMWBlog

Топовым выполнением для модели будет BMW 750i с 4,4-литровым твин-турбо V8 мощностью в 530 лошадиных сил. А дальше уже следует версия M760i xDrive, которая будет оснащаться твин-турбо V12 мощностью около 600 лошадиных сил.

Портал BMWBlog утверждает, что баварцы снимут обертки с 7 Серии уже на следующей неделе, а премьера модели состоится на автосалоне в Женеве в марте.

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