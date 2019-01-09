Наконец кто-то это сделал – поставил рядом бейби-Джи и его прообраз, настоящий Геландеваген.

Японское ателье Liberty Walk известно на весь мир благодаря своим комплектам расширения кузова для автомобилей. С таким тюнингом Mercedes-AMG G63 и Suzuki Jimny выглядят еще более похожими. Если бы не одно но...

Наряду с настоящим "Геликом" хрупкий "Джимни" выглядит игрушечным. Зато и стоит соответственно. А на бездорожье, возможно, даже лучше немецкого внедорожника.

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Впервые о тюнинге Jimny от фирмы Liberty Walk стало известно осенью прошлого года. Для японского внедорожника подготовили обвес кузова из углепластика, в состав которого вошли бамперы, капот с воздухозаборником, спойлер и расширители колесных арок. Компактный внедорожник также получил новые диски, светодиодные фонари на крыше и новые пороги.

Фото: Liberty Walk G-mini та G63 / Liberty Walk

Позже свой вариант Suzuki Jimny представило другое японское ателье – Wald International. И снова в нем хорошо "читался" Geländewagen. Свой вариант тюнинга Джимни успело показать и ателье DAMD, также из Японии.



Напомним, Suzuki Jimny нового поколения дебютировал в Японии в июне 2018 года, а его европейская модификация – в октябре. Компактный внедорожник сохранил лонжеронную раму, неразрезные мосты и полноприводную трансмиссию с пониженной передачей.

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