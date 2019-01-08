Тюнинг-ателье Wald специализируется на конверсии автомобилей с расширением кузова. Такие машины фирма называет "Черными бизонами", однако в отношении крохи Jimny точнее было бы сказать "черный теленок бизона".

Второе поколение Suzuki Jimny, что дебютировало в конце 2018 года, еще не успело добраться до большинства рынков. Однако японцы не только обкатали новинку на трассах и бездорожье, но и подготовили для нее немало тюнинга.

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Ранее мы уже писали о том, что японское ателье DAMD представило свое видение нового Jimny, предоставив компактному джипу вид культовых внедорожников Mercedes-Benz G-класс и Land Rover Defender. Очень хорошо новичок показал себя и на бездорожье. А вот в краш-тестах – наоборот, новый Джимни оказался достаточно провальным.

Однако новичку повезло выезжать на славе предшественника, который продержался на конвейере 20 лет, поэтому его "простоватость" не мешает внедорожнику бить рекорды популярности – японцы получили в десятки раз больше заказов на новинку, чем способен выпускать завод, поэтому за новым Джимни уже выстроилась длинная очередь.



Фото: Wald Suzuki Jimny Black Bison Edition / Wald International

А пока все ждут, специалисты Wald подготовили тюнинг-пакет Jimny Black Bison Edition. Большинство деталей комплекта имеют черный цвет, независимо от цвета кузова самой машины. Общий вид Jimny с тюнингом стал значительно агрессивнее и более "внедорожным": расширенные колесные арки, новые бамперы с лебедкой спереди, капот с отверстиями для воздуха, грязевые шины и дополнительное освещение несомненно придают маленькому внедорожнику тот вид, которого он заслуживает.

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