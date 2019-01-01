Это творение польского тюнинг-ателье Carlex Design.

Porsche Macan хоть и имеет статус кроссовера премиум-класса, его салон многим покупателям может показаться слишком сдержанным. Если так – Carlex Design предлагает сделать интерьер “по-богатому”.

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Внешность и технические характеристики Porsche Macan польские тюнеры оставляют на вкус владельцев, а вот внутри готовы все переделать. Полная перетяжка салона Macan кристально-белой кожей наппа, а потолок и стойки лобового стекла укрывает черная алькантара. И главная фишка салона – декор с напылением розовым золотом.

Рядом с таким Macan даже ультрароскошные Bentley Bentayga или Rolls-Royce Cullinan могут показаться “бедными родственниками”. Во сколько обойдется заказчику такая модификация интерьера Macan-в Carlex Desing не сообщают всем подряд, только реальным клиентам. Вместе с отделкой в цветовой гамме Rose Gold, предлагается также перетяжка салона в палитре “белое золото” и “желтое золото”.

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