Це творіння польського тюнінг-ательє Carlex Design.

Porsche Macan хоч і має статус кросовера преміум-класу, його салон багатьом покупцям може видатись занадто стриманим. Якщо так – Carlex Design пропонує зробити інтер’єр “по-багатому”.

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Зовнішність та технічні характеристики Porsche Macan польські тюнери залишають на смак власників, а от всередині готові геть усе переробити. Повна перетяжкя салона Macan кришталево-білою шкірою наппа, а стелю і стійки лобового скла вкриває чорна алькантара. Та головна фішка салону – декор з напиленням рожевим золотом.

Поряд з таким Macan навіть ультрарозкішні Bentley Bentayga або Rolls-Royce Cullinan можуть здатись “бідними родичами”. У скільки обійдеться замовнику така модифікація інтре’єру Macan – у Carlex Desing не повідомляють усім підряд, лише реальним клієнтам. Разом з оздобленням у кольоровій гамі Rose Gold, пропонується також перетяжка салону у палітрі “біле золото” та “жовте золото”.

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