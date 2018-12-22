Навіть дівчатка у захваті!

Компанія Mercedes-Benz на один день відкрила в торговому центрі в США шоу-рум для дітей, аби показати, що нічого не може зрівнятись з відчуттями, які переживають нові власники Mercedes.

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У моллі King of Prussia у штаті Пенсільванія відкрився “поп-ап шоу-рум” для дітей. У ньому представлені моделі CLA AMG, GLS, SLS AMG та G-Class. Повністю функціоналні. Дитячі. Кожному автомобілю можна провести тест-драйв.



У розкішному автосалоні Lil Benz Dealership представлені реалістичні іграшкові машини з електричними двигунами, керувати якими можуть як діти, так і дорослі за допомогою пульта дистанційного керування. В автомобільчиків працюють кнопки запуску двигуна і звукові сигнали, світяться фари. Усім маленьким відвідувачам після тест-драйву видають водійське посвідчення.

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