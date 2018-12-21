У Арізоні розпочалось комерційне використання робо-кур'єрів.

Робо-кур’єр Nuro R1 почали використовувати у робочому режимі за прямим призначенням – доставляти товари. Поки що лише у одному зі штатів США.

Кілька місяців тому стартап Nuro уклав угоду з мережею супермаркетів Kroger на доставку електричними безпілотниками товарів в окрузі Скоттсдейл, штат Арізона. Nuro R1 замінить у автопарку доставки Kroger самохідні гібриди Toyota Prius.

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За словами представників компанії, з моменту запуску проекту вже здійснено приблизно 1000 рейсів на Prius, однак під контролем водіїв, що знаходились за кермом про всяк випадок і власне передавали замовлений товар клієнтам. Отримавши гарні відгуки і піднявши власний рейтинг, у Kroger вирішили перейти на наступний рівень “доставки майбутнього” і поставили на службу Nuro R1.

Nuro R1 виконує доставку для тих, хто зробив замовлення через мобільний додаток або сайт. Аби дверцята роботичного кур’єра відкрились, клієнт повинен ввести код, отриманий при оплаті покупки.

“Це трохи дивно, коли така штука приїздить до твого дому сама, але прикольно. Дуже сучасно!”, – кажуть перші клієнти про доставку Nuro R1.



Оператори віддалено відстежують інформацію про пересування кожного робомобіля і в разі необхідності можуть перехопити контроль. Nuro R1 обладнаний антивандальними системами захисту і функцією резервного копіювання даних. У майбутньому компанія планує розширити ареал роботи таких безпілотних доставників по усій країні.

Нагадаємо, стартап Nuro заявив про себе менше року тому. Його засновники і команда розробників тісно пов’язані з Google, Waymo, Tesla, Apple, Uber. Тобто усі раніше працювали над проектами по розробці безпілотників.

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