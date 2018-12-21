Цікаво, у скільки обійшлось створення танцюючого шестилапого робота?

Сьогодні чимало компаній працює над створенням роботів з абсолютно різним призначенням. У програмі шестилапого Robugtix Z6 прописані розважальні функції.

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Honda вже більше 20 років працює над Asimo – привітним андроїдом, що вміє грати у футбол, американці з Boston Dynamics навчили свого собакоподібного робота SpotMini танцювати під музику, Словенська компанія Akrapovic замінила тестового пілота роботом-мотоциклістом.

У Австрії роботи-зарядники “заправляють” електрокари, в Естонії працює робот-кур’єр, а тим часом у Гонконгу інженери компанії Robugtix розробляють багатофункціональних роботів-багатоніжок, аби вони допомагали людям переносити невеликі вантажі, виконувати різні завдання з моніторингу і просто розважати. Саме такі функції має другий робот компанії пді назвою Robugtix Z6.

Перши був восьминіг Robugtix T8, котрий з'явився ще у 2013 році. На створення Z6 знадобилось п’ять років, однак, судячи з відео, працює апарат бездоганно. Габарити моделі усього 20х23х13.7 см у складеному стані і 52х49х17 см у формі гексапода. Вантажопідйомність до 2,6 кг, тож він може принести вам з холодильника пляшку пива, чи допоможе донести невеликий пакунок з магазину – на більше розраховувати не варто.

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Зате у плані розваг Robugtix Z6 пропонує чимало. Управління роботом здійснюється віддалено через дистанційний пульт з монітором, а у корпусі робота вмонтована захищена камера з режимом потокового відео. Зворотній зв'язок дозволяє ефективно використовувати Z6 при оглядах, дослідженнях на місцевості, пошуково-рятувальних операціях і т.д.

Шестилапий робот вміє підніматися і спускатися по сходах, долати перешкоди на шляху і перевертатися в робоче положення в разі падіння. Швидкість пересування Z6 по рівній поверхні становить до 30 см в секунду або 1,08 км/год і знижується, коли бот біжить пересіченою місцевістю.



Гексапод Robugtix Z6 дуже рухливий, завдяки тому, що кожна його лапа має три суглоби, що вільно обертаються у трьох площинах. Управління здійснюється через вдосконалене програмне забезпечення роботів-павуків Bigfoot Robotics Engine Pro.

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