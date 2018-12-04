Безпілотник вміє доставляти посилки та самостійно розкладати їх по комірках поштомата.

Автономна капсула Cleveron вміє самостійно доставляти пакунки за адресою та розкладати їх у спеціальні поштові скриньки.

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Естонська компанія Cleveron, що спеціалізується на розробці автоматизованих пунктів видачі товарів, представила безпілотник для організації доставки до кінцевого споживача. Особливість прототипу – повна незалежність від людини-експедитора чи оператора. Роботичний кур’єр Cleveron обладнаний маніпулятором, котрий призначений для розкладання посилок у “поштомат”.



Працює це так. Безпілотник-кур'єр забирає вантаж зі складу, доїжджає до будинку одержувача і залишає її в персональному поштоматі. Після цього клієнт отримує повідомлення про доставку замовлення, котре можна забрати, коли буде зручно. Творці вважають, що таке рішення допоможе клієнтам заощадити час, адже чекати кур'єра вдома буде непотрібно.

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