І збирається вивести його на ринок, якмога скоріше.

Марка Hyundai дуже непогано почуває себе на ринку США. Модельний ряд бренду включає різноманітні автівки, бракує лише пікапа. Півдоннокорейська компанія вирішила виправити цей недолік.

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На автошоу у Лос-Анджелесі компанія Hyundai представила новий восьмимісний кросовер Palisade, майже повністю укомплектувавши модельний ряд на американському ринку. Однак у інтерв’ю британському виданню Autocar шеф-дизайнер бренду Люк Донкервольке сказав, що у компанії працюють над проектом пікапа, котрий має вийти на ринок “якнайшвидше”.

“На автошоу у Детройті в 2015 році ви могли бачити пікап Santa Cruz, котрий розробляється у Hyundai”, сказав Донкервольке . “З мого боку проект завершений, наразі інші підрозділи компанії готують його до виробництва”.

Фото: концепт Hyundai Santa Cruz / Hyundai

Наразі невідомо, чи буде виробнича версія “Санта-Крус” конкурувати з Ford Ranger і Toyota Tacoma, або ж з більшими F-150 та Chevrolet Silverado. Донкервольке аткож зазначив, що подібний пікап може з’явитись і в Kia. Чи буде новинка доступна у Європі, поки невідомо, однак у старому світі також є попит на подібну техніку, що доводять продажі Renault Alaskan, Mercedes-Benz X-Class та Mitsubishi L200.

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