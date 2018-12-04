Організація Рassport Іndex представила щорічний "рейтинг паспортів", у якому власники українських документів опинились на 28 місці.

Українці можуть подорожувати країнами Євросоюзу з одним лише закордонним паспортом. А куди ще не потрібні візи?

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За інформацією портала Passport Index, українців з одним лиш паспортом пропустять на кордоні 131 країни світу. З них 89 країн взагалі не вимагають віз, а для допуску у ще 42 держави нашим співвітчизникам потрібно пройти лише спрощену процедуру отримання візи по прибуттю – як правило, такі візи ставляться штампом у паспорт в аеропорту чи на дорожній таможні країни, куди ви прибули.

Фото: допуск українцям у різні країни світу. Червоним позначено країни, куди потрібна віза, блакитним – спрощена віза, зеленим – безвіз, а жовтим – особливі умови в’їзду

Зелене світло для подорожей майже по усьому світу мають громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів. З паспортом жителя ОАЕ без зайвих перешкод можна потрпити у 167 країну світу.

Колишні лідери рейтингу – Сінгапур і Німеччина – тепер ділять між собою друге місце (з 166 країнами світу). На третьому ж місці розташувалися відразу 11 країн: Данія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Південна Корея і США (165 країн).

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