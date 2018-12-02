Реставрація, рестомоди, стенс, кастом і тюнінг Запорожця – тут є все. Погляньте на кращі версії давніх знайомих.

Автомобілі ЗАЗ завжди були знахідкою для тих, кому сверблять руки покрутити гайки. А у наші дні для тюнінгу є усе необхідне, тобто інтернет. Ми зібрали для вас найбільш вдалі варіанти тюнінгу усіх Запорожців в одному місці. Бо хай там що, а це ж своє, рідне.

Ось вам історія першого Запорожця, але то був ще не автомобіль. А серійне виробництво компактного сіті-кара, як назвали б сьогодні маркетологи “Горбатий”, Запорізький автозавод розпочав у 1960 році. Дизайнери тоді пропонували чимало гарних проектів автомобілів своєму керівництву. Однак у серію пішли прості машини без витребеньок, хоч ми все одно горді за цей маленький український автомобіль.

Також цікаво: Замість коня: в Україні вироблятимуть міні-трактор

Та далі за справу брались народні умільці, що старались облагородити Запорожець на свій смак та розсуд. Так і повелось з тих пір, лиш смаки і можливості досьогодні сильно змінились.

Знайти вінтажний Запорожець у гарному стані сьогодні непросто, але можливо. Та вартість їх далека від середньоринкової. Серед рекордсменів екземпляри за 34 тисячі доларів і навіть за 90 тияч доларів. Що й казати, вінтажна дитяча іграшка з логотипом ЗАЗ сьогодні може коштувати стільки ж, скільки і Lanos.

Ми вже розповідали про вражаючий тюнінг ЗАЗ 965 з 300-сильним двигуном, непоганий і цей 155-сильний ЗАЗ 968М з ВАЗівським мотором, які начастіше обирають тюнери. Але тут мова не про потужність, а про стиль.

Фото: тюнінг проект “ЗАЗ 966 Мечта. Реинкарна́ция” / drive2

Фото: тюнінг проект “ЗАЗ 968 Мастерская Homies” / drive2

Також цікаво: "Богдан" показав електричну вантажівку на заздрість Tesla Semi

Фото: тюнінг проект “ЗАЗ 965 он же Mitsubishi turbo” / drive2

Фото: тюнінг проект “ЗАЗ 965 RSL” / drive2

Фото: тюнінг проект “ЗАЗ 965 "Волчонок" из Пензы” / drive2

Фото: тюнінг проект “ЗАЗ 1102 Rotary Team” / drive2

Також цікаво: У Києві гола панянка вмостилась посеред проспекту, паралізувавши рух

Фото: тюнінг проект “ЗАЗ 968 1.6i и 146 dB” / drive2

Фото: тюнінг проект “ЗАЗ 1102 статикЗАЗ ㋡” / drive2

Фото: тюнінг проект “ЗАЗ Lanos ★В РЕЖИМЕ DRIVE★” / drive2

Фото: тюнінг проект “ЗАЗ Lanos ON AIR” / drive2

Також цікаво: Безпілотний цементовоз збив 5 цегляних стін, 2 машини і 1 ліхтар: відео

Фото: тюнінг різних моделей ЗАЗ / drive2, вільні джерела

Також цікаво: Перша українська платна дорога буде недешевою