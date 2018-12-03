Комісія з міжнародної торгівлі припинила розслідування щодо імпорту легкових авто з Узбекистану.

3 грудня 2018 року в Мінекономрозвитку відбулося засідання Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – МКМТ), яка ухвалила рішення про припинення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Узбекистану, повідомляє прес-служба відомства. Засідання відбувалось щодо скарги Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром", яка надійшла 7 травня 2018 року. Асоціація вважала, що Уряд Узбекистану субсидував національних виробників легкових автомобілів, що ставило в нерівні конкурентні умови українських автовиробників.

В ході розслідування Посольство Республіки Узбекистан в Україні надало офіційні роз’яснення: згідно з Постановою Президента Республіки Узбекистан від 21.08.2008 №ПП-800 "Про створення підприємства з іноземними інвестиціями" (ЗАТ "Дженерал Моторс Узбекистан"), узбецьким виробникам до кінця 2017 року надавались пільги, які, починаючи з 2018 року, вже не діють. Окрім того, основна частка експорту узбецьких автомобілів в Україну припадає на легкові автомобілі малого класу "А", які не виробляються в Україні. Це найдешевше на ринку авто з автоматичною коробкою передач – Ravon R2.

Згідно з даними ДФС та Держстату у 2017 році в Україну було ввезено 13 940 нових автомобілів, з яких 2 823 з Узбекистану, а за січень-серпень 2018 року всього було везено 7 808 автомобілів, з яких лише 702 з Узбекистану.

Таким чином порівняно з 2017 роком у 2018 році частка узбецьких автомобілів у загальному імпорті скоротилася з 20,3 % до 9 %, а останні місяці 2018 року імпорт з Узбекистану практично відсутній.

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Відтак, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі встановила, що застосування компенсаційних заходів не є необхідним, а також ухвалила рішення про припинення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан без застосування заходів.

Нагадаємо, що в Україну з Узбекистану завозять автомобілі Ravon, які вироблються на СП GM-Uzbekistan.