Узбекский автовиробник Ravon має складнощі з поставками автомобілів. Продажі стрімко знижуються – автомобілів не вистачає.

В останні кілька місяців продажі автомобілів Ravon в Україні сильно впали. За підсумками минулого року узбецькій марці вдалося вийти на обсяги реалізації, в середньому, під 300 автомобілів на місяць. Зростання продажів продовжився і в 2018 році. У порівнянні з першим півріччям 2017-го зростання продажів автомобілів Ravon в 2018-му становив 47%.

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Начебто все добре, якби не результати другого кварталу. За даними AUTO-Consulting, у Ravon в Україні 3-й місяць поспіль спостерігається спад. У квітні був реалізований 251 автомобіль, в травні - 129, в червні - 46 шт. У чому ж справа?

Як повідомили в прес-службі Ravon, Асакінскій завод (Узбекистан), на якому роблять автомобілі Ravon, в травні отримав сертифікат BIQ III. Це - третя ступінь інтеграції якості в виробничі процеси. BIQ III означає Built-In Quality. Перевірка проводилася фахівцями корпорації General Motors з Південної Кореї, КНР, США та Індії.

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Сертифікат був вручений за підсумками аудиту з боку General Motors International. Для отримання сертифікату було необхідно повністю виконати вимоги по 44 показникам. Результат перевірки показав, що відповідність заводу вимогам становить 100% (мінімальний рівень - 95,5%).

За словами начальника відділу маркетингу компанії “Укр-УзАвто” Володимира Дорбишева, третя ступінь інтеграції якості в виробничі процеси заводу дозволяє Асакінскому автозаводу освоювати практично всю лінійку автомобілів на глобальних платформах GM. Саме цим на заводі зараз і займаються. Тому, експорт готової продукції (автомобілів), в тому числі і в Україні, тимчасово призупинено.

З цим і пов'язаний спад продажів автомобілів Ravon в нашій країні. На складах просто не вистачає готової продукції. І задовольнити запити всіх покупців тимчасово немає можливості. Автомобілів Ravon на складах в Україні вже практично немає. Імпорт автомобілів відновиться, орієнтовно, в кінці третього кварталу нинішнього року.