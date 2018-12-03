Компанія Porsche оголосила про початок серійного виробництва моделі, прообразом якої був концепт Mission E Cross Turismo. На заводі в Цуффенхаузені вже зовсім скоро розпочнеться випуск позашляхової версії електричної моделі Taycan.

Задля цього в Porsche оголосили про набір 300 працівників на нове виробництво, окрім тих 1200, які вже готові випускати Taycan.

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Модель, яку створять на основі Mission E Cross Turismo, матиме пару електродвигунів потужністю 600 сил, а повнопривідна техніка дозволить прискорюватися до сотні кілометрів за 3,5 секунди, а за 12 секунд досягати швидкості 200 кілометрів за годину. Запас ходу становитиме приблизно півтисячі кілометрів. Батарея автомобіля усього за 15 хвилин здатна зарядитися на 80 відсотків.



Інтер'єр нової моделі створюють на основі Mission E Cross Turismo