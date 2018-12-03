Компанія Porsche оголосила про початок серійного виробництва моделі, прообразом якої був концепт Mission E Cross Turismo. На заводі в Цуффенхаузені вже зовсім скоро розпочнеться випуск позашляхової версії електричної моделі Taycan.

Задля цього в Porsche оголосили про набір 300 працівників на нове виробництво, окрім тих 1200, які вже готові випускати Taycan.

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Модель, яку створять на основі Mission E Cross Turismo, матиме пару електродвигунів потужністю 600 сил, а повнопривідна техніка дозволить прискорюватися до сотні кілометрів за 3,5 секунди, а за 12 секунд досягати швидкості 200 кілометрів за годину. Запас ходу становитиме приблизно півтисячі кілометрів. Батарея автомобіля усього за 15 хвилин здатна зарядитися на 80 відсотків.

Mission E Cross Turismo
Інтер'єр нової моделі створюють на основі Mission E Cross Turismo