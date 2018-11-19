Поки що це лише концепт, та до 2020 року італійці обіцяють перетворити його на модель для треку.

Спортивний підрозділ Lamborghini Squadra Corse збудував концепт Urus ST-X, який представляє собою гоночну версію серійного кросовера.

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Яскраве зелене забарвлення Lamborghinin Urus ST-X Concept ховає чимало карбонових деталей: новий капот, крізь величезні повітрозабірники якого кисень надходить до потужного 650-сильного V8-турбо, а також масивне заднє антикрило, вихлопні патрубки і 21-дюймові легкосплавні колеса з кріпленням центральною гайкою і спортивними шинами Pirelli.

Кросовер Squadra Corse збудований з дотриманням усіх вимог Міжнародної автомобільної федерації FIA, тому має омологований каркас безпеки, систему пожежогасіння та паливний бак за стандартом FT3.

Фото: Lamborghini Urus ST-X Concept / Lamborghini

Виробник заявляє, що Urus ST-X Concept на 25% легший за серійну модель кросовера. Природно, що гоночна модифікація відрізняється жорсткішим кузовом, зміненими налаштуваннями 8-ступінчатої автоматичною коробки передач та інших систем.

У 2020 році в Європі та на Близькому Сході стартує нова гоночна серія, що поєднує асфальтоване кільце та бездоріжжя, а всі учасники змагань виступатимуть на однакових машинах, основою для яких і стане Lamborghini Urus ST-X Concept.

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