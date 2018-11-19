Тoyota Crown – розкішний японський седан, однак компанія "Червоний стяг" перетворила його на ультра-розкішний позашляховик.

Китайський бренд Hongqi, відомий своїми лімузинами для партійної еліти країни, представив на автосалоні в Гуанчжоу великий і дорогий кросовер HS7.

Назва марки Hongqi перекладається як “Червоний прапор”, а її ідеологія споріднена з брендом Aurus, народженим з путінського проекту “Кортеж”: усе краще – керівництву країни.

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Протягом багатьох років Hongqi будувала лімузиини для лідера Китаю та партійної верхівки, а “прості смертні” придбати їх не могли. Нещодавно бренд “вийшов у народ” і тепер президентські лімузини може купити кожен охочий. А віднині грошовиті китайські громадяни можуть потішити себе й кросовером люксового рівня, подібним до Rolls-Royce Cullinan або Mercedes-Maybach GLS.

За інформацією китайських ЗМІ, в основі кроссовера лежить платформа великого седана Hongqi H7 зразка 2013 року. У свою чергу цей лімузин, побудований на базі Toyota Crown Majesta п'ятого покоління.

Фото: люксовий кросовер Hongqi HS7 / Мotor

Hongqi HS7 обладнується шестициліндровим двигуном об’ємом 3 літри власного виробництва. Він має безпосереднє уприскування пального та турбонаддув. Максимальна потужність агрегату становить 338 кінських сил. У парі з двигуном працює 8-ступінчатий автомат Aisin з приводом на обидві осі.



Фото: інтер’єр Hongqi HS7 / Мotor

На автошоу у Гуанчжоу Hongqi так і не показала салон кросовера, однак шпигунські фотографії дають змогу скласти про нього враження. Виглядає усе сучасно та дорого, як і годиться такому автомобілю.

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