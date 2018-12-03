Ізраїльський стартап спроектував автмообіль, що вміє пристосовуватись до життя на тісних вулицях міст.

Головна ідея електромобіля City Transformer полягає у його компактності, але це не чергова подоба smart, а розвиток самої ідеї компактного автомобіля.

City Transformer вміщує двох дорослих пасажирів, однак крісла розміщені одне за одним. Завдяки цьому автомобільчик має невелику ширину – менше одного метра. Довжина ж його, як і у smart fortwo лиш трохи більша за ширину звичайного автомобіля і становить 235 см. За габаритами цей транспортний засіб більше нагадує максі-скутер.

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Такі компактні розміри дозволяють власнику City Transformer полегшити щоденне вирішення двох важливих питань, вкрай актуальних для водіїв у Ізраїлі: парковка та затори. Та найцікавіша особливість електромобіля полягає у механізмі висувних колес, котрі додають 45 см ширини, що покращує його керованість та стабільність на дорозі.

Електрична сутність City Transformer надає ще одну перевагу у вартості поїздок. А зважаючи на те, що вже з 2030 року у країні не будуть продаватись легкові автомобілі з ДВЗ, для місцевого ринку така машина стала б справжньою благодаттю. Мерія Тель-Авіва схвалила ініціативу і з наступного року запустить 50 електрокарів City Transformer в тестову експлуатацію.



Розробники стверджують, що City Transformer здатен долати на одному заряді до 200 км, а завдяки простоті конструкції та доступним матеріалам для його виготовлення, ринкова вартість City Transformer становитиме приблизно 10 500 доларів США.

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