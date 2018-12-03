Виявляється цей електрокар може їхати "на всі гроші"!

Компанія Nissan представила прототип гоночного трек-кара Nissan Leaf Nismo RC. Яскраве свідчення того, що силова устанвока раціонального та нешвидкого автомобіля криє у собі безмежні можливості.

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Команда інженерів працювала зі звичайним електрокаром, перетворивши його на абсолютно новий автомобіль. Leaf Nismo RC отримав другий двигун на задню вісь і додатковий комплект батарей, увібравши у себе силу двох базових хетчбеків.

Фото: Nissan Leaf Nismo RC / Nissan

Повнопривідний спорткар отримав також відповідно допрацьований кузов, чимало панелей виконано з вуглепластика і маса машини усього 1200 кг. Потужність силової устанвоки перевищує 300 к.с., що забезпечує Leaf Nismo RC розгінну динаміку у 3,4 секунди до сотні.

Публічний дебют нового Nissan Leaf Nismo RC відбувся 2 грудня на традиційному Nismo Festival на трасі “Фудзі”. Прототип був збудований у 6 екземплярах і тепер вони роз’їдуться світом для демонстрації можливостей марки.

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