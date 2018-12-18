Біометрична аутентифікація – це ключ від автомобіля завтрашнього дня.

На заміну звичайним прийшли кодові замки, потім були сигналізації з пультом дистанційного відкривання, ключ-картки, додатки для смартфонів, а тепер Hyundai пропонує відкривати машину пальцем. Буквально.

Також цікаво: ЗАЗ-Porsche білоруського кастомайзера показали на відео

Замок з біометричною ідентифікацією за відбитком пальця позбавляє необхідності мати з собою будь-який сторонній предмет. А кнопка запуску двигуна з таим самим відбитком робить захист машини подвійним, а доступ для водія – легким.

Компанія Hyundai заявляє, що нова система є першою в світі, оскільки раніше подібну систему застосовували лише для запуску двигуна. Інженери компанії доклали чимало зусиль, аби сканер відбитків пальців був здатен протистояти суворим погодним умовам і система працювала бездоганно.

Вже наступного року нова система з'явиться в оновленому кросовері Santa Fe для Китаю. Таким чином компанія вивчить думку покупців на локальному ринку, перш ніж оснащувати новою системою усі свої машини.

Також цікаво: Відео: місія неможлива або заправка Tesla бензином