Американський аналог Euro NCAP більше уваги приділяє світлотехніці автомобіля.

Американська організація IIHS, котра є відповідником європейської Euro NCAP, оприлюднила результати серії тестів нових автомобілів, серед яких корейський кросовер показав високий рівень безпеки та заслужив оцінку Top Safety Pick+.

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Корейський кросовер отримав найвищу оцінку “Добре” за кожен з краш-тестів, включаючи досить складний тест з кутовим ударом у передню частину автомобіля з пасажирського боку. Такі результати забезпечило використання системи автоматичного екстренного гальмування.

Ще однією перевагою нового Hyundai Santa Fe 2019 у тестах, котра допомогла йому отримати оцінку Top Safety Pick+, стала робота освітлювальної техніки. Експерти, однак, відмічають, що не усі комплектації Santa Fe, з доступних на ринку, обладнуються високопродуктивними фарами, як тестовий кросовер.

З повними результатами випробувань можна ознайомитись за цим посиланням (скористайтесь функцією перекладу у вашому браузері). G означає Good – “добре”, найвища оцінка; А це Acceptable – “прийнятно”, М – Marginal “незадовільно”, а Р означає Poor – “погано”.

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