Фотогалерея додається.

Насправді перед нами Boxter S 2002 з усіма агрегатами, кузов якого замінений на новий, стилізований під ЗАЗ 968.

Скільки б не було унікальних тюнінгованих Запорожців, кожен раз з’являються творіння, що змушують по-новому поглянути на цей українсько-радянський автомобіль. Щось у його дизайні таки є, якщо Запорожець і досі приваблює автолюбителів.

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Відомий білоруський кастомайзер, Юрій Шиф, власник майстерні Shif Customs, що створює унікальні мотоцикли. Останній проект світового чемпіона з кастомайзінгу виявився чотириколісним і позаконкурсним. Це кастом-кар Porsche Boxter S Speedster 2002 року випуску з кузовом, зібраним з кількох ЗАЗ-968.

Параметри Porsche Boxter S і ЗАЗ 968 не співпадають за жодним параметром. Між Запорожцем і Бокстером спільне лише одне – заднє розташування двигуна з повітряним охолодженням.

Фото: кастом ЗАЗ Speedster / Old Car Land

У жовтого “ЗАЗ Boxter” двигун розміщений ближче до центру платформи, фактично, на задній осі. Це оригінальний 3,2-літровий мотор Boxter потужністю у 252 к.с. Трансмісія, шасі і інтер’єр автомобіля також запозичені у Бокстера.



А найприємніше, що дах машини опускається, тож це справжній ZAZ Speedster.

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