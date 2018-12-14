62 динаміка і кольорове освітлення: власник говорить що робив усе на радість дітям...

Що ж це за діти, які можуть витримати звукове навантаження у більш ніж 160 децибел?

Також цікаво: Пес в Китаї три місяці чекає на трасі свою загиблу власницю: відео

Джей Джонс, на призвісько Joka (“Джокер”), є власником Chevrolet Tahoe 2004 року яскраво зеленого кольору. Та справжній блиск – усередині. А ще звук. Дуже багато звуку з 62 динаміків. Недарма там є напис “звукове пекло”.

Джокер каже, що система видає більше 160 децибел і у це можна повірити, побачивши, як танцює волосся на голові у жінки поряд з динаміком.

Також цікаво: З інкасатора на дорогу посипався грошовий сніг: відео