Перлини українського автопрому пізніх радянських часів та перших років "перестройки".
Луцький автозавод ще з 1984 року вів розробку заміни для ЛуАЗ-969М “Волинянка”. Еволюцію концепта під назвою ЛуАЗ-1301 показали на відео.
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Прототип легкого позашляховика ЛуАЗ-1301 обіцяв українську версію Suzuki Jimny, однак після багаторічної розробки так і не пішов у серію.
Український позашляховик використовував агрегати Таврії, а його кузов виконали зі склопластику. Ранні прототипи навіть мали пневматичну підвіску із змінним кліренсом.
Пропонувалось навіть шестиколісне виконання моделі. Вантажопідйомність такого пікапа становила 800 кг.
Фото: ЛуАЗ-1301 / Тopgir
Останню версію прототипа ЛуАЗ-1301 представили у 2002 році. Його планували оснащувати двигунами об'ємом 1.2 (51 к.с.) та 1.3 (70 к.с.) від “Таврії” та ЗАЗ “Сенс”. Більш потужний варіант розвивав 134 к.с.
У виробництво позашляховик так і не надійшов. Було випущено лише кілька передсерійних автомобілів, за якими нині полюють колекціонери.
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