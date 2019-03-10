Жемчужины украинского автопрома поздних советских времен и первых лет "перестройки".

Луцкий автозавод еще с 1984 года вел разработку замены для ЛуАЗ-969М “Волынянка”. Эволюцию концепта под названием ЛуАЗ-1301 показали на видео.

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Прототип легкого внедорожника ЛуАЗ-1301 обещал украинскую версию Suzuki Jimny, однако после многолетней разработки так и не пошел в серию.

Украинский внедорожник использовал агрегаты Таврии, а его кузов выполнили из стеклопластика. Ранние прототипы даже имели пневматическую подвеску со сменным клиренсом.

Предлагалось даже шестиколесное исполнение модели. Грузоподъемность такого пикапа составляла 800 кг.

Фото: ЛуАЗ-1301 / Тopgir

Последнюю версию прототипа ЛуАЗ-1301 представили в 2002 году. Его планировали оснащать двигателями объемом 1.2 (51 к. С.) и 1.3 (70 к.С.) от “Таврии” и ЗАЗ “Сенс”. Более мощный вариант развивал 134 к. с.

В производство внедорожник так и не поступил. Было выпущено лишь несколько предсерийных автомобилей, за которыми сейчас охотятся коллекционеры.

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