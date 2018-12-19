Французька компанія Lazareth показала відео літаючого мотоцикла з чотирма реактивними турбінами. Перший у світі літаючий байк презентують 31 січня 2019 року.

Флайбайк отримав назву Lazareth LMV 496. Він побудований на базі кастом байка LM 847, котрий у свою чергу є модифікацією La Moto Volante – мотоцикла з 4,7-літровим V8 Maserati на 470 к.с. і 490 Нм, випущеного обмеженою серією у 10 екземплярів.

Також цікаво: Перший Hyperloop під Лос-Анджелесом відкрито

Літаючий байк має здвоєні колеса з незалежними маятниками і чотири реактивні турбіни від німецької фірми JetCat. Колеса мотоцикла автоматично переводяться з вертикального положення в горизонтальне. А в центрі кожного колеса встановлена ​​турбіна, що перетворює мотоцикл на ховербайк.



Як Lazareth LMV 496 поводить себе у повітрі – поки невідомо, однак наприкінці першого місяця наступного року французи обіцяють показати своє творіння в дії і розкрити більше технічних подробиць.

Також цікаво: Чоловік з реактивними двигунами на ногах летить наввипередки з Lamborghini (HD відео)