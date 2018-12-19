Ілон Маск відкрив тунель під американським мегаполісом, по якому вперше проїхав електрокар Tesla з системою висувних рейкових коліс.

Майбутнє вже тут! Перший електричний автомобіль, що без допомоги водія рухається підземним тунелем, минаючи дорожні затори, здійсний показову поїздку “телепортом” від The Boring Сompany.

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“Тесла в тунелі @boringcompany з колісним механізмом, який ховається і перетворює машину на рейковий потяг і назад”, – написав Маск на своїй сторінці у соцмережі.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.



“У тунелі можна безпечно подорожувати зі швидкістю понад 150 миль на годину (240 км/год). На такій швидкості це буде схоже на телепортацію крізь місто”, – написав у своєму Твіттері Ілон Маск.

Фото: Tesla в швидкісному тунелі / Tesla, Electrek

Керівник Tesla, The Boring Сompany та Space X також додав, що швидкісному тунелі може використовуватись будь-який автономний електромобіль, а не лише Tesla. Це дозволить зменшити затори, а також прискорити перевезення вантажу та пасажирів.

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