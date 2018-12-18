1970-ті роки у США видались бурхливими: музика диско, хіппі, вільне кохання і наркотики. Які часи, такі й автомобілі...

Аукціон H&H Classics виставить на продаж унікальний шоу-кар SnakePit, створений легендарним кастомайзером Джорджем Баррісом та його командою Barris Kustom у 1970-х.

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На фото – творіння кастомайзера Джорджа Барріса, задумане як автомобіль для встановлення рекорду швидкості. Семиметровий SnakePit оснащений шістьма двигунами Ford V8 по 5,7 літра кожен. Також під парою капотів ховаються 12 карбюраторів Holley. Двигуни під’єднані послідовно до двох автоматичних коробок передач Ford C-6. Випускна система налічує 48 вихлопних патрубків. А ще в нього 6 коліс. Витрата пального не повідомляється.

Загальна потужність силової установки SnakePit сягає 2000 к.с. Автомобіль був створений для досягнення рекордної швидкості у 480 км/год (300 миль/год), однак жодних свідчень того, що рекордні заїзди насправді відбулись немає.

Фото: кастом-дрегстер SnakePit від Barris Kustom / H&H Classics

Аукціон H&H Classics повідомляє, що кастомайзеру Джорджу Баррісу будівництво дрегстера обійшлось у 100 тисяч доларів. З урахуванням інфляції на сьогоднішній день це близько 1,27 мільйона доларів. Торги розпочнуться 2 лютого 2019 року.

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