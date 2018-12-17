Кілька днів тому автомобіль, майже готовий до встановлення рекорду продавали за дріб'язок (250 тисяч фунтів), через брак коштів. Тепер проект "найшвидший автомобіль на Землі" врятовано.

Не минуло й тижня з моменту оголошення банкрутства, як Bloodhound знайшов інвестора, котрим виявився палкий шанувальник команди, що будує рекордні автомобілі.

Також цікаво: 810 км/год – новий рекорд швидкості на автомобілі

Близько тижня тому ми писали, що британський проект із встановлення рекорду швидкості на суші, Bloodhound розорився. Усі розробки проекту, включаючи готовий на 99% надзвуковий автомобіль Bloodhound SSC, були виставлені на продаж, аби погасити борги перед кредиторами.

Сьогодні ж Bloodhound Programme відзвітувала, що активи Bloodhound викупив підприємець з Йоркширу Ян Уорхерст. Він є керуючим директором компанії Melett, котра спеціалізується на турбокомпрессорах. Про це повідомляє Аutoblog з посиланням на BBC. Детально свої плани Ян намір оголосити на початку нового року.

На завершення проекту, доведення машини з реактивним і ракетним двигунами, виконання всіх фінальних тестів, а також на проведення ряду кваліфікаційних заїздів необхідно мінімум 25 мільйонів фунтів або близько 32 мільйонів доларів.

“Якщо все йтиме добре, в кінці 2019 року Bloodhound SSC спробує разогнатьcя до 500 миль на годину (804 км/год), а у 2020-му або 2021-му – до намічених максимальних 1000 миль на годину (1609 км/год).

Також цікаво: Одна камера у маленькому містечку за два тижні зафіксувала 58568 перевищень швидкості