Детальнішого огляду розкішного лімузина годі й шукати.

Хочете побачити, як переміщуються з пункту “А” у пункт “Б” ті, хто не обладнує свою машину ГБО останнього покоління? Дивіться це відео.

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Якщо з якоїсь причини Mercedes S-Class виявиться недостатньо розкішним для клієнта, йому запропонують перейти на вищий щабель модельної гами німецького виробника – Maybach. А там знову розмаїття пропозицій, котре вінчає найдовший і найрозкішніший – S600 Pullman. У цьому відео від влогера Shmee150 ми маємо можливість познайомитись з дорестайлінговим Mercedes-Maybach S600 Pullman, лімузином, гідним королів.

Версія Pullman відрізняється подовженою до 4418 колісною базою і загальною довжиною у шість з половиною метрів – це на 1053 мм більше, ніж пропонує звичайний Mercedes-Maybach S600. Крім того, “Пульман” на 10 см вищий за S600, тож додатковий простір для його пасажирів пропонується не лише у зоні ніг, а й над головою.



Салон, відділений від водія звуконепроникною перегородкою, вміщує чотирьох пасажирів, однак справжній комфорт тут забезпечений лише двом. По усьому салону розкидано 24 динаміки стереосистеми класу хай-енд від Burmester. Звісно ж, усе зашито у високоякісну шкіру. Якщо раптом вас цікавить, що під капотом – там V12 потужністю у 530 к.с. і 830 Нм.

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