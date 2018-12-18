Якщо кольорова схема камуфляжу нової Supra ще не встигла набити оскому, загорніть новорічний подарунок у папір з таким камо.

З усіх камуфляжних забарвлень, якими автовиробники намагались приховати кузови своїх нових автомобілів, маскування Toyota Supra, напевне, найбільш впізнаване.

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Камуфляж Toyota Supra вже настільки запам’ятався усім, хто цікавиться автомобілями, що Тойота вирішила не викидати гарну обгортку від своєї цукерочки, а продати її клієнтам, як папір для обгортки подарунків. Новий Рік на носі – актуально.

Обгортковий папір Toyota Supra А90 продається для збору коштів на благодійну програму Crisis at Christmas в Великобританії. Буде продано всього 500 аркушів розміром 695x1000 мм за ціною 5 фунтів за чотири листи. Усі виручені кошти будуть передані фонду Crisis UK, який займається допомогою бездомним.

І хоча з самого спорткара Toyota Supra обгортку вже знято, побачити те, що ховалось під нею ми зможемо лише у січні наступного року, коли новинка дебютує на автосалоні у Детройті.

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