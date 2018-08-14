Чи справді це спрощує і прискорює процес зарядки?

Роботизована система, створена у Технологічному університеті Граца, показала себе у роботі досить добре. Недарма у справу австрійських інженерів вірить компанія BMW.

Розробники робота-маніпулятора також залучились підтримкою компанії Magna Steyr Engineering Graz, KEBA та Австрійської асоціації автомобільних технологій ÖVK.

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Голова експериментального проекту Бернхард Вальцель з університету Граца заявив: “Вперше нам вдалося запустити на базі робота зарядну станцію, яка автономно заряджала кілька автомобілів один за іншим, без необхідності в транспортних засобах, спеціально призначених для такої зарядки. Завдяки інноваційній технології робот розпізнає своїми камерами зарядне гніздо і може сам підбирати різні параметри процесу. Система працює, навіть якщо машина припаркована не надто рівно”.

Фото: Робот-заправник / Еlectrek

У перспективі такі установки стануть в нагоді для електрокарів, котрі будуть їхати на паркінг у безпілотному режимі і заряджатись, поки господар на роботі або спить.

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