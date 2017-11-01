Зарядити акумулятор сучасного електрокара, ніби то, можна буде за 10 хвилин.

Науковці з Університету Глазго створили нову технологію для генерації енергії, що обіцяє здійснити справжню революцію на ринку зарядних станцій.

Про це повыдомляє служба BBC. Свій винахід вчені охрестили не інакше як “екзотична іржа”, оскільки суть процесу видобутку електричної енергії полягає у хімічному процесі окису металу.

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Певний метал поміщують у спеціальну рідину, починається реакція, у результаті якої вивільнюється велика кількість енергії. Команда вчених під керівництвом професора Лі Кронін вже розробила перший дослідний зразок рідинної батареї з “екзотичної іржею”.

Винахідники впевнені, що їх станція може здійснити революцію у області зарядних станцій, оскільки для заряджання ходового акумулятора сучасного електрокара з такою зарядкою потрібно лише 5-10 хвилин, а не 7-8 годин. Що ще цікавіще, відпрацьовану рідину можна перезарядити і використовувати знову.

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