Проїзд над прірвою – справжнє безумство. Занадто чутливим людям цього краще не бачити.

Якщо комусь спадала думка про те, щоб провести заїзд Формули 1 на засніженій трасі, вона здавалась занадто екстремальною. Саме такі ідеї і любить втілювати Red Bull.

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Чого лишень не вигадували маркетологи Red Bull для популяризації бренду. Чого вартий один лише стрибок парашутиста зі стратосфери у 2012 році! Останнім часом “крилатий бик” нагодився показувати боліди Формули 1 на незвичних для болідів і пілотів “трасах”: у тісному мегаполісі, на американському хайвеї, навіть на дорозі без асфальту! Та останнє відео, здається, перевершило усі попередні.



За кермом боліда За кермом боліда RB14 (TAG Heuer (Renault R.E.18) 1.6 V6T) знаходився пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен. Сам автомобіль додатково обладнали ланцюгами для кращого зчеплення.

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