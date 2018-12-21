У спін-оффі ми побачимо те, що відбулось у секретному агентстві до появи там у 1997 році Вілла Сміта.

Sony Pictures показала перший трейлер нового фільму за коміксами “Марвел” – “Люди в чорному: Інтернешнл”. В український прокат картина вийде 13 червня 2019 року.

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Фото: кадри з фільму “Люди в чорному: інтернешнл”

Науково-фантастичний комедійний бойовик Men in Black International є спін-оффом оригінальної трилогії з Уіллом Смітом і Томмі Лі Джонсом у головних ролях. Востаннє цю парочку – агентів Кея і Джея, ми бачили на екранах у 2012 році, в MIB 3. Перші три картини “Людей в чорному” принесли студії Sony Pictures 1,6 мільярда доларів.

Режисером спін-оффу виступив Фелікс Гері Грей, що знімав “Форсаж 8”. Головні ролі у фільмі виконали добре знайомі шанувальникам фільмів Marvel актори Кріс Хемсворт та Тесса Томпсон, котрі зіграли агентів Ейч та Ем. У фільмі також з'явиться третій секретний агент у виконанні Ліама Нісона.

Справжніх “петролхедів” у новому фільмі цікавить, у першу чергу, фантастичний транспорт. Судячи з трейлеру, на глядачів чекає знайомство з цілим автопарком техніки, можливо і позаземного походження.

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