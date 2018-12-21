Такий собі зимовий Gumball по-українськи.

В Києві стартував автопробіг на суперкарах під назвою Outox Super Cars Run. Пункт призначення: гірськолижний курорт Буковель.

У Карпати на суперкарах, що човгають навіть на асфальті? А чому б ні! Ремонт машини – справа житейська. Тим паче, що участь у пробігу суперкарів коштувала кожному з учасників $400-500.

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Пробіг українських суперкарів стартував у Києві, на модерновій станції технічного обслуговування одного з організаторів пробігу – “Нанопротек”. На шляху до курорту та в Карпатах на учасників пробігу чекає насичена програма, що включає вечірки і заїзди у кількох видах змагань.

Фото: BMW M6 з вихлопною системою Akrapovic / Авто 24



У списку суперкарів, що отримали бортові номери і символіку автопробігу (на замітку автоінспекторам), найгарячіші моделі BMW і Audi, унікальний шестиколісний Mercedes G-Class і 1200-сильний Porsche 911 від ательє 9ff, вартість якого перевищує 600 тисяч доларів.

Фото: Audi RS5 2019 модельного року, вартістю від 81 тисячі євро за базову версію у Європі / Авто 24



Серед іменитих велетнів є й компактне й досить дешеве спорткупе Toyota GT86, однак в неї під капотом двигун від Chevrolet Corvette, а кузов виконаний у стилі рокет банні.

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Фото: 9ff Porsche 911 / Авто 24

Точна кількість учасників наразі невідома, оскільки деякі власники вирушили у Буковель не чекаючи на інших. Тим не менш відомо, що серед тих машин є жеребці Ferrari, крилаті Bentley, та космічні Audi R8.

Фото: учасники пробігу Super Cars Run / Авто 24

Ми слідкуватимемо за перебігом подій, адже в таку погоду на наших дорогах проїхати непросто навіть на машинах з нормальнима кліренсом, не кажучи про низькі спрот- та суперкари. Хоча є серед учасників і ті, хто може прийти на допомогу у складній ситуації, як пікап Toyota Tacoma з номером 55.

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