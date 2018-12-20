Французький стартап випустив безалкогольний віскі Arkay, який, як зазначено в описі напою, можна пити навіть під час водіння.

"Пляшка безалкогольного напою обійдеться у 40 доларів. Для тих, хто любить пити в дорозі, роблять менші порції – вартістю 15 доларів", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що напій не шкідливий і його можна вживати перед тим, як сісти за кермо. Американські експерти відзначають, що напій можна змішувати з содовою у тих же пропорціях, що і звичайний віскі, смак, за їхніми словами, майже не відрізняється від алкогольного віскі.