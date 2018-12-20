Вартість бензинів і дизельного палива (ДП) на заправках України знизилася на 50 копійок – 1 гривню за літр. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO за підсумками щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

У найбільших мережах АЗС бензини подешевшали на 1 грн/л, в середньому до А-92 – 29,99 грн/л, А-95 – 30,99 грн/л, А-95 Преміум – 31,99 грн/л. Ціни на дизпаливо знизилися на 50 копійок до: ДП – 30,99 грн/л, і ДТ "Преміум" – 32,99 грн/л.

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В цілому ж, середні ціни на заправках в Україні опустилися до наступного рівня:

А-92 – 29,05 грн/л;

А-95 – 30,16 грн/л;

А-95 "Преміум" – 31,17 грн/л;

ДТ – 29,81 грн/л.

ДТ "Преміум" – 31,41 грн/л.

Як повідомлялося, експерти прогнозують, що в 2019 році українським водіям доведеться менше витрачатися на паливо. Причому економія може скласти до 10% по бензину і дизелю і до 12% на автогаз. Справа в тому, що, за прогнозами фахівців, тренд зниження цін на нафту ще більше зміцниться в 2019 році.