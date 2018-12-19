Новинка мало змінилась зовні, зате отримала дуже привабливу ціну.

Оновлений кросовер Renault Kadjar, який вперше був показаний на автосалоні в Парижі восени цього року, тепер доступний українцям.

Новинку можна впізнати за зміненими бамперами та оптикою, решіткою радіатора та характерною для нових Renault конфігурацією денних ліхтарів.

Спереду номерний знак розміщується вище, ніж на минулій версії. Кросовер отримав три нових кольори та три дизайни колісних дисків.

В салоні у оновленого Рено Каджар змінилась консоль мультимедійної системи, з’явилась можливість бачити на екрані навігацію за допомогою систем Apple car play та Android Auto. Клімат-контроль отримав нову візуалізацію температури салонного повітря, а сидіння - виражену бічну підтримку та регулювання довжини подушок сидінь.

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Об’єм багажника становить 472 л, а якщо скласти задні сидіння - 1478 л. Автомобіль може оснащуватись висувним фаркопом, підніжками, підсвіткою порогів та іншими аксесуарами.

Для України Renault Kadjar пропонується з одним бензиновим та двома дизелями на вибір. Бензиновий 1,2-літровий на 130 к.с. та дизельний 1,5-літровий на 110 к.с. можуть комплектуватись "механікою" чи "автоматом" EDC. А от більш потужний 130-сильний дизель об’ємом 1,6 л – лише "механікою" та повним приводом.

Вартість найдешевшого Рено Каджар в Україні стартує від 569 900 грн. Модель з дизелем та автоматом оцінена у 705 900 грн, повновривідний дизель обійдеться у 862 900 грн.

Нагадаємо, що незабаром буде нове покоління Renault Captur.