Тестуємо українське пальне Shebel на авто з високотехнологічним двигуном. Ведучий "Авто24" Сергій Волощенко перевірив динаміку автомобіля, заправленого новим пальним.

Пальне Shebel вийшло на український ринок навесні цього року. Під цим брендом продаються бензини, ДТ та автогаз, що відповідають нормам Євро5, виготовлені на вітчизняному Шебелинському нафтопереробному заводі після масштабної реконструкції. Які будуть динамічні властивості машини на новому пальному? Давайте спробуємо!

Ведучий програми "Авто24" Сергій Волощенко обрав автомобіль з високотехнологічним двигуном Mazda CX-9. В нього встановлений 2,5-літровий турбомотор сімейства Skyaktive, який відомий великою ступінню стиснення – 14:1. Зрозуміло, що вимоги до пального в такого двигуна теж високі.

Виробник радить лити в нього мінімум А-95. Ми заправляємо великий сімейний кросовер Mazda CX-9 новим українським бензином від Shebel. За твердженням виробника, це пальне стандарту Євро-5 не лише не поступається закордоннім аналогам, але й має в своєму складі присадку BASF, яку спецально розробляли в Німеччині.

"Щоб сказати, наскільки Shebel кращий за інші види бензину, потрібні складні інструментальні заміри, - говорить після тест-драйву Сергій Волощенко. - Але можу точно сказати, якщо Ви заливаєте пальне сумнівної якості, то навіть без спеціальних приладів відчуєте, як погіршилася динаміка і зросте апетит автомобіля. Залежить від конкретної ситуації, але різниця може сягати 10-15 відсотків".

Натомість використовуючи високоякісний бензин, динаміка автомобіля має відповідати заводським стандартам, а "життя" двигуна буде довгим та безпроблемним – автовласнику не доведеться витрачатися на незаплановані ремонти.

В технічних характеристиках нашої Мазди вказана цифра розгону до сотні 8,6 секунд. Ми вимірюємо динаміку за допомогою спеціальних приладів, які визначають динаміку за показанням супутників. Якщо пальне не найкраще, машина просто не змозі показати цифри, зазначені в технічних характеристиках.

На пальному Shebel вона продемонструвала відповідність цим характеристикам, а це - найкраще свідчення якості пального. Високотехнологічний двигун Mazda задоволено гарчав та впевнено розганяв двотонну машину без заминок та вібрацій – видно було, що пальне Shebel виявилось йому до смаку.