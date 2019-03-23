Французский стартап выпустил безалкогольный виски Arkay, который, как указано в описании напитка, можно пить даже во время вождения.

"Бутылка безалкогольного напитка обойдется в 40 долларов. Для тех, кто любит пить в дороге, делают меньшие порции - стоимостью 15 долларов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что напиток безвреден и его можно употреблять перед тем, как сесть за руль. Американские эксперты отмечают, что напиток можно смешивать с содовой в тех же пропорциях, что и обычный виски, вкус, по их словам, почти не отличается от алкогольного виски.