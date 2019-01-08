Тюнінг-ательє Wald спеціалізується на конверсії автомобілів з розширенням кузову. Такі машини фірма називає "Чорними бізонами", однак у відношенні до крихітки Jimny точніше було б сказати "чорне теля бізона".

Друге покоління Suzuki Jimny, що дебютувало наприкінці 2018 року, ще не встигло дістатись більшості ринків. Однак японці не лише обкатали новинку на трасах і бездоріжі, а й підготували для нього чимало тюнінгу.

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Раніше ми вже писали про те, що японське ательє DAMD представило своє бачення нового Jimny, надавши компактному джипу вигляду культових позашляховиків Mercedes-Benz G-клас та Land Rover Defender. Дуже добре новачок показав себе і на бездоріжжі. А от у краш-тестах – навпаки, новий Джимні виявився досить провальним

Та новачку пощастило виїжджати на славі попередника, котрий протримався на конвеєрі 20 років, тож його “простуватість” не заважає позашляховику бити рекорди популярності – японці отримали у десятки разів більше замовлень на новинку, ніж здатен випускати завод, тож за новим Джимні вже вишикувалась довга черга.



Фото: Wald Suzuki Jimny Black Bison Edition / Wald International

А поки усі чекають, спеціалісти Wald підготували тюнінг-пакет Jimny Black Bison Edition. Більшість деталей комплекту мають чорний колір, незалежно від кольору кузову самої машини. Загальний вигляд Jimny з тюнінгом став значно агресивнішим та “позашляховим”: розширені колісні арки, нові бампери з лебідкою спереду, капот з отворами для повітря, грязьові шини та додаткове освітлення поза сумнівом надають маленькому позашляховику того вигляду, якого він заслуговує.

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