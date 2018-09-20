Компактний японський позашляховик є довгоочікуваною новинкою, адже востаннє модель оновлювалась у 1998 році. У європейських краш-тестах Джимні отримав лише 3 зірки.

Шкода, та вельми популярний маленький джип від Suzuki отримав лише 3 зірки за безпеку у краш-тестах Euro NCAP. Навряд чи такий результат допоможе Jimny заслужити таку ж популярність, яку мали його попередники. Тести проводились на тридверній моделі у виконанні Jimny 1.5L GLX.

Нагадаємо, Suzuki випустила свій компактний джип у 1968 році під назвою LJ (Light Jeep), а через два роки назвала його Jimny. Друге покоління моделі з’явилось у 1981 році і протрималось на конвеєрі до 1998 року. Тепер же, 20 років потому, на ринок вийшов новий Jimny. І хоча бездоріжжям позашляховик гасає не гірше, ніж раніше, а виглядає набагато крутіше, рівень безпеки виявився не надто високим.

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Хоча автомобіль обладнаний 10 подушками безпеки, дорослі пасажири під час аварії захищені лише на 73%. При цьому обов’язкові електронні помічники, такі як система автономного екстренного гальмування, система утримання рядності та активний круїз-контроль працюють добре, однак слабким виявився сам кузов.



Трохи краще захищені у новому Suzuki Jimny діти у спеціальних кріслах – експерти оцінили рівень безпеки у 84% за 100 можливих. Відсутність так званого “активного” капоту, котрий зміщуєтьяс під час зіткнення, суттєво вплинув на результати оцінки за критерієм “безпека вразливих учасників дорожнього руху”, тобто безпека пішоходів. Джимні показав результат усього у 52% за цим параметром.

Найгірший результат позашляховик отримав за оснащення електронними системами – усього 50%. Одна з причин полягає у тому, що Jimny бракує системи автономного екстреного гальмування (AEB) для захисту велосипедистів. Та й в цілому оснащення цієї моделі залишилось досить скромним, як і раніше.

Фото: Suzuki Jimny на тестах Euro NCAP / Euro NCAP

Таким чином загальний результат нового Suzuki Jimny у тестах Euro NCAP склав лише 3 зірки з максимальних 5.

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